Уолтц договорился с Ушаковым о встрече технических групп России и США в Эр-Рияде

Уолтц: технические команды РФ и США встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в ходе беседы с помощником российского президента Юрием Ушаковым договорился о встрече технических команд России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости .

«Сегодня я говорил со своим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента Трампа по прекращению войны на Украине», — написал Уолтц в соцсети X (бывший Twitter).

Помощник американского президента добавил, что в ближайшие дни в Эр-Рияде состоится встреча технических групп России и США, в рамках которой стороны обсудят реализацию частичного прекращения огня в украинском конфликте.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не отменял приказ о временном прекращении ударов по украинской энергоинфраструктуре после атаки ВСУ на кубанский энергообъект.