Песков ответил, отменил ли Путин приказ об ударах по энергетике после провокации

Песков: Путин не отменял приказ о прекращении ударов по энергетике

Президент России Владимир Путин не отменял приказ о временном прекращении ударов по украинской энергоинфраструктуре, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Минувшей ночью Украина атаковала кубанский энергообъект вскоре после того, как Путин согласился остановить российские удары по ее энергетике, сообщает ТАСС .

Песков отметил, что Путин не отменял свое указание даже после того, как ВСУ устроили провокацию с налетом дронов на станицу Кавказская Краснодарского края. Там находится энергообъект, осуществляющий перевалку нефти в трубопроводную систему международной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), сообщало Минобороны.

«Иных команд президента не было», — ответил Песков на вопрос, сохраняет ли Россия паузу в ударах по энергетике Украины после провокации Киева.

Во время переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер согласился временно прекратить удары по энергообъектам Украины. Спустя несколько часов после этого ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру на Кубани.