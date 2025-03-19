Песков ответил, отменил ли Путин приказ об ударах по энергетике после провокации
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Президент России Владимир Путин не отменял приказ о временном прекращении ударов по украинской энергоинфраструктуре, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Минувшей ночью Украина атаковала кубанский энергообъект вскоре после того, как Путин согласился остановить российские удары по ее энергетике, сообщает ТАСС.
Песков отметил, что Путин не отменял свое указание даже после того, как ВСУ устроили провокацию с налетом дронов на станицу Кавказская Краснодарского края. Там находится энергообъект, осуществляющий перевалку нефти в трубопроводную систему международной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), сообщало Минобороны.
«Иных команд президента не было», — ответил Песков на вопрос, сохраняет ли Россия паузу в ударах по энергетике Украины после провокации Киева.
Во время переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер согласился временно прекратить удары по энергообъектам Украины. Спустя несколько часов после этого ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру на Кубани.