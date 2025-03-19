МО: ВСУ атаковали энергообъект на Кубани, когда Путин приказал прекратить удары

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Минобороны: Украина атаковала энергообъект на Кубани после переговоров РФ и США

Украинская армия атаковала энергообъект в Краснодарском крае спустя несколько часов после завершения переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которых российский лидер согласился временно прекратить удары по энергетической инфраструктуре Киева. Москва считает произошедшее подготовленной украинской провокацией для срыва мирных инициатив американского лидера, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ночью 19 марта украинцы атаковали энергетический объект в станице Кавказская, запустив по нему три беспилотника. По этому объекту проходит перевалка нефти в трубопроводную систему международной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

Из-за падения украинского БПЛА на энергообъекте вспыхнул пожар на площади 1700 квадратных метров. Возгорание до сих пор пытаются ликвидровать.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», — заявило оборонное ведомство России.

После российско-американских переговоров Владимир Путин приказал российским военным временно прекратить удары по украинской энергоинфраструктуре. Бойцы ВС России выполнили приказ и уничтожили свои же дроны, которые находились в воздухе и должны были атаковать цели на Украине.