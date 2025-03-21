Келлог: США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США планируют провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между представителями РФ и Украины, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению боевых действий, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что такая «челночная дипломатия» направлена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его словам, должна стать первым шагом к завершению украинского конфликта.

Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии 24 марта и обсудят вопросы прекращения огня с РФ, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

В этот же день там же также пройдут консультации между российской и американской делегациями.