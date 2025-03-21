Келлог: США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева
Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США планируют провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между представителями РФ и Украины, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению боевых действий, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что такая «челночная дипломатия» направлена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его словам, должна стать первым шагом к завершению украинского конфликта.
Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии 24 марта и обсудят вопросы прекращения огня с РФ, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
В этот же день там же также пройдут консультации между российской и американской делегациями.