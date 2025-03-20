Опытные профессионалы: Ушаков рассказал, кто поедет на переговоры с США

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, кто возглавит делегацию страны во время переговоров с США, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Он надеется, что консультации будут продуктивными, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Ушакова, в Эр-Рияд от России поедут председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Помощник президента отметил, что это опытные переговорщики, которые отлично разбираются в международных вопросах.

Также Ушаков подтвердил, что между ним и помощник президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем состоялся телефонный разговор. Он признался, что подобное общение происходит часто. Оно очень полезно для обеих сторон. В этот раз они обсуждали реализацию договоренностей о безопасности судоходства в Черном море.

«Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали», — заявил Ушаков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на новость о предстоящей встрече делегаций России и США. Он заявил, что это не будет проблемой при соблюдении нескольких условий.