Зеленский: встреча России и Украины не будет проблемой

Встреча делегаций России и Украины не будет большой проблемой при соблюдении нескольких условий. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости .

По его словам, для российско-украинских переговоров стороны должны наработать технические решения. Также Зеленский сказал, что в этом вопросе требуется проявление «политической воли».

В таком случае, как отметил украинский лидер, встреча будет не проблемой.

Ранее президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы российский лидер поддержал предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.

Затем Трамп позвонил Зеленскому. Украинский лидер также согласился на прекращение Россией и Украиной взаимных ударов по энергообъектам.

Между тем уже 23 марта в Саудовской Аравии могут состоятся очередные российско-американские переговоры. Украина не планирует в них участвовать.