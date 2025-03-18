Путин поддержал идею о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетике

Российский президент Владимир Путин одобрил предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на срок в 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Трамп выдвинул инициативу о временном прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, на что Путин положительно отреагировал и немедленно дал соответствующую команду российским военным.

Лидеры двух стран также продолжили откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине, выразив обоюдную заинтересованность в нормализации отношений и подчеркивая свою ответственность за обеспечение глобальной безопасности.