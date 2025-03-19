Подоляк: Украина не планирует участвовать в переговорах РФ — США 23 марта

Украина не планирует участвовать в переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии 23 марта, заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, ожидается, что Москва и Вашингтон проведут двусторонние консультации, сообщает Guardian .

Вместе с тем Подоляк добавил, что о проведение дальнейших переговоров с участием Киева зависит от результатов диалога президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«Президент хочет полностью понять содержание этого звонка от Трампа. Главное — понять, как Трамп видит результаты своего звонка Путину, и сделать из этого выводы», — сказал советник.

19 марта Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры. Президент США называл разговор «очень хорошим». Политики говорили более одного часа.

По данным Bloomberg, в ходе переговоров Зеленский согласился с идеей Трампа, предложившего Москве и Киеву прекратить взаимные удары по энергетическим объектам.



Накануне Дональд Трамп также провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поддержал идею визави о временной остановке ударов по энергоинфраструктуре.