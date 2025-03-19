«Идем по верному пути»: Трамп рассказал про «очень хороший» разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что провел «очень хороший телефонный разговор» с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам политика, большая часть беседы основывалась на его вчерашних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп рассказал, что беседовал с Зеленским около одного часа. По его словам, обсуждения строились на основе переговоров с Путиным 18 марта, «чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины».

«Мы идем по верному пути», — написал американский лидер.

Глава Госдепартамента Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Вальц в ближайшее время расскажут детали состоявшихся переговоров, отметил Трамп.