Зеленский ответил Трампу на предложение прекратить удары по энергетике

Bloomberg: Зеленский согласился с идеей Трампа о прекращении атак на энергетику

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с главой США Дональдом Трампом согласился на его предложение о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам, утверждает Bloomberg со ссылкой на источник. Американский лидер называл разговор с Зеленским «очень хорошим».

Собеседник агентства добавил, что президенты также согласились продолжать работу над «дальнейшим расширением режима прекращения огня».

Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры вечером 19 марта. По словам президента США, это был «очень хороший» разговор.

«Мы идем по верному пути», — добавлял Трамп в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп заявлял, что большая часть переговоров с Зеленским основывалась на его вчерашней беседе с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе того телефонного звонка глава России также поддержал предложение о взаимном отказе от ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.