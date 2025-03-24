Российские делегаты прибыли в гостиницу в Эр-Рияде, где пройдут переговоры с США
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Российская делегация прибыла в гостиницу The Ritz-Carlton в саудовском Эр-Рияде, где 24 марта состоятся переговоры между РФ и США, передает корреспондент ТАСС. Стороны обсудят в том числе урегулирование конфликта на Украине.
До этого сотрудники спецслужб Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля, где пройдут российско-американские переговоры.
Главами российской делегации в Эр-Рияде стали советник директора ФСБ Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин. Консультации проведут переговорщики, которых назначали президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
23 марта в Эр-Рияде также прошли переговоры между Украиной и США.