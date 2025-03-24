Российские делегаты прибыли в гостиницу в Эр-Рияде, где пройдут переговоры с США Политика 24 марта 2025 10:16 Фото - © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Российская делегация прибыла в гостиницу The Ritz-Carlton в саудовском Эр-Рияде, где 24 марта состоятся переговоры между РФ и США, передает корреспондент ТАСС. Стороны обсудят в том числе урегулирование конфликта на Украине.