сегодня в 21:04

Мадуро в суде: я порядочный человек и по-прежнему президент своей страны

Венесуэльский президент Николас Мадуро на суде заявил о своей невиновности, подчеркнув, что продолжает являться действующим главой государства, сообщает SHOT .

Судебное заседание проходит в понедельник в суде Нью-Йорка. Мадуро с супругой доставили в зал суда без наручников. Дело венесуэльского лидера рассматривает 92-летний федеральный судья Элвин Хеллерстайн, выносивший решения против президента США Дональда Трампа.

«Я порядочный человек, я по-прежнему президент своей страны», — заявил Мадуро, назвав себя «военнопленным».

Супруга президента Венесуэлы Силия Флорес также не признает себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина в США.

2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка.

Возле здания суда в центре Нью-Йорка, в который был доставлен задержанный Мадуро, прошла протестная акция против действий Соединенных Штатов в Венесуэле. Власти страны объявили мобилизацию.

