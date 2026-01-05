Мадуро в суде: я порядочный человек и по-прежнему президент своей страны
Венесуэльский президент Николас Мадуро на суде заявил о своей невиновности, подчеркнув, что продолжает являться действующим главой государства, сообщает SHOT.
Судебное заседание проходит в понедельник в суде Нью-Йорка. Мадуро с супругой доставили в зал суда без наручников. Дело венесуэльского лидера рассматривает 92-летний федеральный судья Элвин Хеллерстайн, выносивший решения против президента США Дональда Трампа.
«Я порядочный человек, я по-прежнему президент своей страны», — заявил Мадуро, назвав себя «военнопленным».
Супруга президента Венесуэлы Силия Флорес также не признает себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина в США.
2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка.
Возле здания суда в центре Нью-Йорка, в который был доставлен задержанный Мадуро, прошла протестная акция против действий Соединенных Штатов в Венесуэле. Власти страны объявили мобилизацию.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.