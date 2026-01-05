Стало известно, кто рассмотрит дело Мадуро в суде Нью-Йорка
Фото - © МИД РФ/РИА Новости
Дело президента Венесуэлы Николаса Мадуро в суде Нью-Йорка рассмотрит федеральный судья Элвин Хеллерстайн, выносивший решения против американского лидера Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.
92-летний старший судья Южного округа Нью-Йорка Хеллерстайн был утвержден 42-м президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном в 1998 году.
Так, Хеллерстайн рассматривал гражданский иск Джин Кэрролл, в котором писательница обвиняла действующего главу Белого дома в клевете, и вынес ключевые решения против Трампа. В частности, судья отклонил ходатайство республиканца о переводе уголовного дела из суда штата в федеральную юрисдикцию.
Помимо этого, прошлой весной Хеллерштейн запретил администрации Трампа применять закон о врагах-иностранцах для депортации граждан Венесуэлы.
В настоящее время возле суда в центре Нью-Йорка, в который был доставлен задержанный президент Николас Мадуро, проходит протестная акция против действий Соединенных Штатов в Венесуэле. Судебное заседание начнется в 12:00 по местному времени, или в 20:00 по Москве.
