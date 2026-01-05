Протест против действий США в Венесуэле проходит возле суда в Нью-Йорке

Протестная акция против действий Соединенных Штатов в Венесуэле проходит возле суда в центре Нью-Йорка, в который был доставлен задержанный президент Николас Мадуро, сообщает РИА Новости .

Судебное заседание, на котором венесуэльскому лидеру предъявят обвинение, начнется в 12:00 по местному времени, или в 20:00 по Москве.

За пару часов до начала слушания у здания суда собралась толпа людей с флагами Венесуэлы и транспарантами, а также журналисты.

2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией.

Венесуэльского лидера Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. После задержания Трамп заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».

