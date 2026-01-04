Мадуро, предположительно, доставили в изолятор в Бруклине

Отмечается, что в небе кружат несколько вертолетов, на земле — усиленные наряды полиции.

Ранее самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, сел в Нью-Йорке.

Николаса Мадуро задержали во время атаки на Венесуэлу 3 января. Лидера страны вместе с женой вывезли с помощью вертолета, затем пересадили на корабль и повезли в Нью-Йорк. Позднее Трамп показал фото Мадуро, подтвердив, что он жив.

Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы 2 января в 22:46 по восточному времени. В рамках пресс-конференции после атаки на Каракас Трамп сообщил, что произошедшее с венесуэльским президентом Николасом Мадуро может произойти с каждым.

Глава Белого дома назвал военные действия против Венесуэлы серьезным предупреждением для всех государств. По его словам, это сигнал тем, кто решит посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов Америки. Если это произойдет, то их может постигнуть аналогичная судьба.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.