Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро

Снимок появился в соцсети Truth Social.

Ожидается, что президента Венесуэлы сначала доставят в Гуантанамо, а затем переправят в Нью-Йорк на самолете ФБР.

Ранее сообщалось, что 3 января США атаковали столицу Венесуэлы сразу в нескольких точках. Целью были военные объекты. Мадуро успел ввести в стране чрезвычайное положение, после чего был захвачен американскими военными.

