Трамп опубликовал фото захваченного Мадуро
Фото - © @realDonaldTrump / Truth
Президент США Дональд Трамп опубликовал фото лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima.
Снимок появился в соцсети Truth Social.
Ожидается, что президента Венесуэлы сначала доставят в Гуантанамо, а затем переправят в Нью-Йорк на самолете ФБР.
Ранее сообщалось, что 3 января США атаковали столицу Венесуэлы сразу в нескольких точках. Целью были военные объекты. Мадуро успел ввести в стране чрезвычайное положение, после чего был захвачен американскими военными.
