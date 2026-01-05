Власти Венесуэлы объявили мобилизацию военных сил

сегодня в 20:48

После атаки Соединенных Штатов власти Венесуэлы объявили мобилизацию вооруженных сил и вводят военное положение для работников нефтяной отрасли и других предприятий. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Декрет подписан 3 января 2026 года главой государства Николасом Мадуро, вице-президентом и членами правительства.

«Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии», — говорится в декрете.

Государственная инфраструктура, нефтяная промышленность и другие основные государственные производства вместе с персоналом временно переводятся на военный режим.

Из документа следует, что усиливается патрулирование и охрана на сухопутных, воздушных и морских границах республики. Декрет действует 90 дней с момента его опубликования.

2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка.

Возле суда в центре Нью-Йорка, в который был доставлен задержанный президент Николас Мадуро, прошла протестная акция против действий Соединенных Штатов в Венесуэле. В настоящее время проходит судебное заседание по делу Мадуро.

