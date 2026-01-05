Мадуро и его жену доставили в зал суда без наручников

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили в зал суда в Нью-Йорке без наручников. Заседание начинается, сообщает Fox News .

Мадуро и его жене должны предъявить официальные обвинения американских властей. Мадуро должен предстать перед судом по ряду обвинений, в том числе в «наркотерроризме», направленном против граждан США.

Сегодня будет формальное первичное заседание, во время которого судья установит начальный график обмена доказательствами и предварительных ходатайств.

Президент Венесуэлы нанял адвоката Барри Поллака, с помощью которого основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж в 2024 году заключил сделку с американской прокуратурой, позволившую ему выйти на свободу.

Президента Николаса Мадуро задержали американские спецназовцы из отряда «Дельта» и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. После задержания глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».

