Fox News: Путин и Зеленский могут впервые созвониться с июля 2020 года

По информации телеканала Fox News, президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский в скором времени могут созвониться. Это произойдет впервые с июля 2020 года, сообщает URA.RU .

Телеканал сослался на источник, который знаком с ходом диалога Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Воскресные переговоры лидеров могут проложить путь к телефонному разговору украинского президента с Владимиром Путиным.

Последний раз они общались по телефону 26 июля 2020 года. Тогда Путин и Зеленский обсуждали различные аспекты урегулирования украинского кризиса.

Переговоры президентов США и Украины состоялись 28 декабря. По итогам встречи Трамп заявил, что стороны согласовали уже 95% мирного плана. Нерешенными остались только вопросы по территориям Донбасса, который Киев не хочет потерять.

После переговоров Трамп и Зеленский созвонились по видеосвязи с лидерами Евросоюза. Европа подтвердила готовность к миру на Украине и согласилась взять на себя большую часть гарантий безопасности.

