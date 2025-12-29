Трамп: Европа возьмет на себя основную роль в гарантиях безопасности для Украины
Трамп: Россия может участвовать в восстановлении Украины
Президент США Дональд Трамп, подводя итоги переговоров с Владимиром Зеленским, заявил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине, сообщает ТАСС.
Трамп высказал мнение о позиции России, отметив, что «Россия хочет видеть Украину успешной» и что президент Владимир Путин «был очень щедрым для успеха Украины, например, при продаже энергоносителей по низким ценам».
По словам американского лидера, Москва «готова участвовать в восстановлении Украины».
Эти заявления прозвучали в контексте сообщений о значительном прогрессе в переговорах и формировании рабочей группы для дальнейших контактов с Россией.
