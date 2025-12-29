Трамп: решение по мирным документам может быть принято уже в январе

Окончательное решение по урегулированию украинского конфликта может последовать уже в январе, сообщает РИА Новости .

Президент США Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм, отметив, что «если все пойдет хорошо, понадобится до нескольких недель», но добавил, что «все может пойти нехорошо», поскольку по отдельным пунктам остаются разногласия.

Американский президент также объявил состав рабочей группы США по украинскому урегулированию, которая займется переговорами с Россией. В нее войдут сенатор Марко Рубио, дипломат Дэвид Хегсет, политтехнолог Брайан Уиткофф, бывший советник Джаред Кушнер и генерал Дуглас Кейн.

Трамп уточнил, что к группе могут присоединиться и представители Украины.

