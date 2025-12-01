Трамп и Зеленский проводят видеоконференцию с лидерами ЕС после встречи

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в имении Мар-а-Лаго завершилась, после чего украинский лидер провел видеоконференцию с рядом европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, сообщает итальянская газета Corriere della Sera .

Как заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, «мы полностью поддерживаем инициативу США». Он подчеркнул важность европейской роли в урегулировании.

«Вопрос безопасности также важен для нас, европейцев. У Европы есть важная задача: мы должны быть вместе с США, так как мы можем быть отличным собеседником, чтобы завершить войну», — сказал дипломат.

Теперь, по словам Таяни, внимание будет приковано к реакции президента России Владимира Путина на предложения, обсужденные в ходе переговоров.

