Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность Европы к миру на Украине

сегодня в 02:59

После видеоконференции президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о значительном продвижении в мирном урегулировании, сообщает РБК .

«Достигнут хороший прогресс. Состоялся хороший часовой разговор… и Европа готова продолжать сотрудничество с украинскими и американскими партнерами для закрепления достигнутого прогресса», — написала она в социальной сети X.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб также подтвердил, что обсуждение длилось более часа и было посвящено «конкретным шагам по прекращению войны».

В разговоре участвовали лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Норвегии, а также генеральный секретарь НАТО. Европейские участники выразили общее стремление к достижению «справедливого и прочного мира».

