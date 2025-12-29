Президент Финляндии заявил о часовом разговоре с Трампом и лидерами ЕС

Стубб: мы обсудили конкретные шаги по прекращению конфликта на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о состоявшемся продолжительном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, сообщает РИА Новости .

В обсуждении, которое длилось более часа, также участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Италии, Польши, Нидерландов и председатель Европейской комиссии.

«Мы обсудили конкретные шаги по прекращению войны. Мы все работаем над достижением справедливого и прочного мира», — заявил Стубб.

Его заявление последовало за сообщениями о завершении переговоров Трампа и Зеленского и начале видеоконференции с европейскими лидерами, в ходе которой Италия подтвердила полную поддержку американской мирной инициативы.

