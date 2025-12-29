Трамп заявил о согласовании 95% вопросов по Украине

Трамп: вопрос о суверенитете над Донбассом еще предстоит решить

Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги переговоров с Владимиром Зеленским, заявив, что стороны значительно приблизились к урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС .

«Мы приблизились очень сильно, хотя многие говорили, что это невозможно… Мы достигли большой детализации», — сказал Трамп на совместном брифинге.

По его словам, встреча длилась более двух часов, и были согласованы 95% вопросов, осталось обсудить лишь один-два пункта. При этом американский лидер уточнил, что территориальный вопрос «до конца не развязали».

«По Донбассу надо согласовывать позиции, но мне кажется, что все движется в нужном направлении», — заявил Трамп.

Трамп также подтвердил, что в следующие недели ожидаются дополнительные контакты с украинским президентом, первый из которых состоится уже 29 декабря.

Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможной демилитаризованной зоне на Донбассе, заявил, что команды сторон «сблизились», но любое решение должно соответствовать украинской Конституции.

«Референдум может быть одним из ключей для этого замка», — добавил он, обозначив плебисцит как потенциальный механизм определения статуса региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.