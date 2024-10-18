В Москве появился мемориал в память о погибшем солисте One Direction Лиаме Пейне

В центре Москвы на площади Луганской Народной Республики появился стихийный мемориал в память о погибшем бывшем солисте музыкального коллектива One Direction Лиаме Пейне, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мемориал появился у посольства Великобритании 17 октября — на следующий день после смерти музыканта. Фанаты One Direction собрались вместе, они пели песни коллектива и массово несли цветы, свечи и плакаты к посольству. Многие не сдерживали эмоций и плакали, вспоминая артиста.

В Санкт-Петербурге также появился подобный мемориал, но он продержался меньше суток. Место быстро очистили коммунальщики. Также многочисленные поклонники британского певца устроили стихийный мемориал у отеля в Буэнос-Айресе, где он погиб.

Лиам Пейн был найден мертвым в столице Аргентины. По предварительной информации, он упал с третьего этажа отеля и получил смертельный перелом основания черепа. Ему был 31 год.

Не исключено, что Пейн находился под воздействием наркотиков или алкоголя. Газета Clarin получила доступ к снимкам из номера отеля, на которых видно разбитый экран телевизора и «рассыпанный порошок, похожий на кокаин».