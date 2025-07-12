В подмосковном Чехове включили отопление, хотя на улице +35 градусов

Отопление включили в Чехове, несмотря на аномальную жару

В муниципальном округе Чехов коммунальщики предприняли оригинальные шаги, когда на улице температура поднялась до +35 градусов. Они решили, что лучшим выходом из ситуации станет включение отопления, сообщает Telegram-канал «Новости Чехова».

На необычное решение пожаловались жильцы дома 101Б на улице Московской. По словам людей, управляющая компания игнорирует просьбы об отключении отопления.

«Батареи горячие второй день. Они издеваются??? ЖКХ отправляет в Теплосеть, Теплосеть обратно в ЖКХ», — возмущаются жители.

Коммунальщики пока не могут решить проблему.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что в столице побит рекорд жары 122-летней давности. Прежний рекорд составлял +34,5 градуса. Такая температура была в 1903 году.