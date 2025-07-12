В Москве побит рекорд жары 122-летней давности

В столице побит рекорд жары 122-летней давности. Прежний рекорд составлял +34,5 градуса. Такая температура была в 1903 году, сообщает метеоролог Евгений Тишковец в Telegram-канале .

«К 15:00 на ВДНХ +34,6, в центре города — на Балчуге — +36,1», — написал он.

Прежний рекорд 1903 года пал. Метеоролог отметил, что абсолютный рекорд для всего июля составляет +38,2 (2010 год).

Ранее Тишковец заявил, что следующая неделя в Москве начнется с сильных, освежающих ливней. Выпадет одна пятая от месячной нормы осадков.