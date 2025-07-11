Тишковец: со следующей недели в Москве будут освежающие ливни

Следующая неделя в Москве начнется с сильных, освежающих ливней. Выпадет одна пятая от месячной нормы осадков, написал в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Днем 14 июля будет 26-29 градусов тепла. 15 и 16 июля возможны грозовые дожди с температурой 25-28 градусов тепла.

До конца июля продолжительность дня снизится более, чем на час.

Ранее метеоролог Михаил Леус говорил, что москвичей ждет жара до конца недели. Даже ночью температура воздуха будет подниматься до 19-24 градусов тепла.