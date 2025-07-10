Тропические ночи: до конца недели в Москве сохранится жаркая погода

Самым теплым днем в году в Москве стало 8 июля: столбики термометров в этот день в городе подняли до 29,4 градусов, в четверг, 10 июля, синоптики обещают уже 34 градуса, сообщает «Вечерняя Москва».

Как уточнил ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус, жара сохранится и днем в пятницу, москвичей ждет несколько тропических ночей.

«Как минимум до конца нынешней недели в столице ночная температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла», — сказал Леус.

Кроме того, прогреется вода в столичных водоемах: в выходные температура составит плюс 24 градуса. Спасатели усиливают патрулирование Москвы-реки, Строгинской поймы, Химкинского водохранилища и городских прудов. Сейчас безопасность обеспечивают более 80 сотрудников поисково-спасательной службы.

Москвичам также напомнили о правилах поведения в жару: в такую погоду следует внимательно следить за своим состоянием и пить побольше воды.