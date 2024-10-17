Фанаты британского певца Пейна собрались у отеля в Буэнос-Айресе

Многочисленные поклонники британского певца и экс-участника группы One Direction Лиама Пейна устроили стихийный мемориал у отеля в Буэнос-Айресе, где он погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал TN

Люди принесли к зданию отеля цветы и свечи, чтобы почтить память музыканта.

Тело певца уже перевезли в морг, где должны провести вскрытие. На месте работают криминалисты.

В среду экс-участник группы One Direction Лиам Пейн был найден мертвым в столице Аргентины Буэнос-Айресе. По предварительной информации, он упал с третьего этажа отеля. Ему был 31 год. Не исключено, что Пейн находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Ранее сообщалось, что машина скорой прибыла на место уже спустя семь минут, но врачи смогли только подтвердить смерть музыканта, так как спасти его жизнь уже было невозможно.