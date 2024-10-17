Экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе

По предварительной информации, он упал с третьего этажа отеля. Ему был 31 год.

Как сообщает SHOT, машина скорой прибыла на место уже спустя семь минут, но врачи смогли только подтвердить смерть музыканта, так как спасти его жизнь уже было невозможно.

Ранее сообщалось, что после проведенной экспертизы специалисты заявили, что останки, найденные после возгорания в загородном доме в подмосковном Расторгуеве, принадлежат пропавшему Сергею Булавинцеву (известен как рэпер Sir-J).