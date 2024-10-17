Лиам Пейн получил перелом основания черепа при падении из отеля

Британский певец, экс-участник группы One Direction Лиам Пейн при падении получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TN.

«К сожалению, его травмы были несовместимы с жизнью, мы были вынуждены констатировать смерть. Не было возможности реанимировать его», — рассказал глава службы скорой помощи Альберто Крессенти.

По его словам, предстоит провести вскрытие. Он добавил, что перелом основания черепа — это очень тяжкая рана.

Экс-участник группы One Direction Лиам Пейн был найден мертвым в столице Аргентины Буэнос-Айресе. По предварительной информации, он упал с третьего этажа отеля. Ему был 31 год. Не исключено, что Пейн находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Ранее сообщалось, что машина скорой прибыла на место уже спустя семь минут, но врачи смогли только подтвердить смерть музыканта, так как спасти его жизнь уже было невозможно.