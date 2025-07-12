Путину отправили письмо о возвращении графа Шереметева в РФ из Франции

Письмо передало в Москву посольство в Париже и заявили, что Шереметев выразил твердое намерение вернуться на землю своих предков. Там поддерживают связи с потомком знатного рода и отметили его вклад в развитие и укрепление культурного сотрудничества России и Франции.

Шереметев написал Путину на этой неделе. Он заявил, что хочет вернуться в Россию, а также перевезти на Родину свое имущество и коллекции. По его словам, это была последняя воля его отца. Шереметев намерен провести остаток жизни в России. В Кремле послание пока не получили.

Шереметевы — боярский род царства Русского и Российской империи. К нему принадлежал Борис Петрович Шереметев, которого первым в истории возвели в графское достоинство. Род внесен в Бархатную книгу.