Выпила пустырник: пьяная девушка протаранила детский сад в Петербурге

Нетрезвая девушка за рулем протаранила детский сад в Петербурге

25-летняя девушка за рулем черной иномарки протаранила детский сад в Санкт-Петербурге. Она заявила, что выпила пустырник на спирту, а затем почувствовала себя плохо, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в Саперном переулке. Водитель не справилась с управлением и врезалась в здание, которое оказалось детским садом.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что вокруг машины собралась толпа. На месте работает полиция.

Водитель получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибла колено. Ее госпитализировали. Факт алкогольного опьянения был доказан.

Ранее глава совета директоров петербургской медицинской исследовательской организации «Эскеллена» Константин Захаров погиб в ДТП с большегрузом в Ленинградской области. Ученый первым тестировал отечественную вакцину «Спутник V» от Covid-19.