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В Подмосковье изменили тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги в Московской области изменились с 1 октября 2026 года. Плановый пересмотр связан с подорожанием энергоресурсов и инфляцией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 1 октября 2026 года в Московской области изменились тарифы на коммунальные услуги. Причинами стали рост стоимости энергоресурсов, прежде всего природного газа и электроэнергии, а также инфляция.

Газ составляет более 60% себестоимости тепловой энергии. Электроэнергия необходима для работы насосных станций и систем водоотведения. Подорожание этих ресурсов напрямую влияет на стоимость отопления, горячей и холодной воды.

Предельный индекс — максимально допустимый рост совокупного платежа за все коммунальные услуги при неизменных объемах потребления. Если платеж в квитанции превысит этот индекс, жители вправе обратиться за компенсацией в территориальные органы социальной защиты. Ее выплачивают независимо от уровня доходов.

Полный перечень тарифов опубликован на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области: ktc.mosreg.ru.

По вопросам начислений жители Богородского округа могут обращаться в управление ЖКХ администрации округа по телефону +7 (496) 511-23-39 или электронной почте tarifnoginsk@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.