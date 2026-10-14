Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще десять БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Уничтожены еще десять беспилотников», — сообщил он.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
До этого сообщалось о двадцати сбитых беспилотниках, летевших на Москву.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ночной атаке. В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 украинских дронов.
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