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Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще десять БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Уничтожены еще десять беспилотников», — сообщил он.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого сообщалось о двадцати сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ночной атаке. В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 украинских дронов.

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