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Пожар в выселенном здании на севере Москвы локализовали

Происшествия

Пожар на Кронштадском бульваре в Москве, где загорелось выселенное здание, локализовали, сообщает ТАСС.

«В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Кронштадтский бульвар, д. 17, к. 3», — сообщили в МЧС.

Пожар произошел на втором этаже двухэтажного выселенного здания.

Позже пожар локализовали и потушили. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее местные жители показали в Сети, что из-за пожара ближайшие улицы окутал дым, мешающий свободно дышать.

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