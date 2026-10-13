Нечем дышать: на севере Москвы горит двухэтажное здание

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Жители севера Москвы пожаловались на сильный запах гари и дыма. По их словам, неприятный запах ощущается в районе станции метро «Водный стадион» и мешает свободно дышать, пишет «Осторожно, Москва» .

По информации ГУ МЧС России по городу Москве, на Кронштадтском бульваре д. 17, кв. 3 начался пожар, загорелось выселенное здание. Огонь распространился на крышу строения. На опубликованных кадрах видно, что дым окутал городские улицы, словно туман.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания.

На момент публикации заметки данных о пострадавших или погибших не поступало. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

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