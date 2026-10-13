Врач Ступинской больницы рассказал о признаках тромбоза и его профилактике

Заместитель главного врача Ступинской клинической больницы Владимир Блинов объяснил, какие симптомы могут указывать на тромбоз и как снизить его риск. Рекомендации приурочены к Всемирному дню борьбы с тромбозом, который отмечают 13 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Международное общество по тромбозу и гемостазу учредило Всемирный день борьбы с тромбозом в 2014 году. Дату приурочили ко дню рождения Рудольфа Вирхова, который первым описал механизмы образования тромбов.

Отек одной конечности, боль, распирание, покраснение или синюшность кожи, беспричинная одышка, боль в груди и учащенное сердцебиение требуют немедленного обращения к врачу.

В долгой дороге Блинов рекомендовал каждые 40–60 минут выполнять упражнения с участием коленных и тазобедренных суставов, а не только стоп: тромбы чаще образуются в мышцах голени. Достаточное потребление воды помогает избежать обезвоживания, которое сгущает кровь и повышает риск тромбообразования.

При любом обращении к врачу важно сообщать о приеме гормональных контрацептивов, беременности, недавних операциях и травмах, онкологических заболеваниях и семейной истории тромбозов. При предрасположенности даже удар пальца может запустить тромбообразование.

Врачам Блинов напомнил о «триаде Вирхова»: замедлении кровотока, повреждении сосудистой стенки и повышенной свертываемости. У молодых пациентов без классических факторов риска следует искать скрытую тромбофилию или анатомические аномалии.

Разница окружности конечностей более 3 см, цианоз, болезненность по ходу сосудистого пучка и «деревянистая» плотность тканей требуют немедленной визуализации. При подозрении на наследственную тромбофилию нужны специализированные панели: стандартные показатели ПТВ, АЧТВ и фибриноген часто остаются нормальными.

При необъяснимой одышке важно учитывать возможность тромбоэмболии легочной артерии. ЭКГ-признаки перегрузки правых отделов сердца, значительное повышение D-димера и факторы риска — показания к срочной эхокардиографии и КТ-ангиопульмонографии.

Молодым пациентам с венозными тромбоэмболическими осложнениями может потребоваться консультация гематолога. Протромбогенное состояние требует длительного наблюдения, контроля антикоагуляции и профилактики рецидивов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.