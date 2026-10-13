Глава Подольска вручил школьникам первые паспорта

Григорий Артамонов пожелал школьникам успехов в учебе, спорте и творчестве, достижения амбициозных целей. Он также призвал ребят не забывать родителей и наставников, радовать их вниманием и достижениями.

Мария Беспалова из школы № 18 имени Подольских курсантов отметила, что вместе с новыми правами у нее появились и новые обязанности.

«В 14 я должна отвечать за себя, за свои поступки, я полностью это осознаю и очень рада сегодняшнему достижению», — поделилась она.

София Зейналова занимается искусством, пишет книги и стихотворения. Ее увлечение уже приносит небольшой заработок. Школьница рассчитывает, что паспорт откроет новые возможности для развития ее деятельности.

«С получением паспорта я смогу официально заниматься своей деятельностью и зарабатывать на ней свои кровные деньги», — отметила София.

Торжественные вручения паспортов юным подольчанам проходят в рамках акции «Мы — граждане России» в преддверии государственных и муниципальных праздников. Вместе с документами ребята получили в подарок Конституцию. Мероприятие по традиции завершилось общим фото на память.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.