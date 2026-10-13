В Подольске провели первые волейбольные матчи школьной лиги

В первых играх группы А встретились команды Куимовской школы, школы № 30 и СОШ № 14. Куратор Подольской школьной лиги Павел Алексеев рассказал, что групповой этап продлится до февраля. В феврале пройдут плей-офф и финалы среди юношей и девушек, а в марте сильнейшие команды представят Подольск на региональном этапе.

Месяц назад школы по итогам жеребьевки распределили по четырем группам: в трех — по семь команд, в одной — шесть. К участию допускаются игроки 2012 года рождения и старше, в заявке каждой команды — 14 человек. Алексеев отметил, что волейбол развивает все группы мышц, а командная игра помогает детям учиться общению и целеустремленности.

«У нас школа сама по себе очень дружная. Мы все общаемся. Я начал играть в волейбол, вместе со мной подтянулись мои друзья. Команда максимально заряжена на победу. Все уверены в своих силах», — рассказал капитан команды школы № 30 Артур Рамазанов.

Команды девушек также рассчитывают выйти в финал. Многие учли ошибки прошлого года и подготовились к новому сезону.

«Настрой у нас прекрасный, команда супер дружелюбная, мы собирались. Смотрели, кто как играет, и выбрали самых лучших. Цель, конечно же, победить всех и занять первое место», — рассказала участница команды школы № 14 Дарья Горелова.

Единая школьная лига — проект губернатора Московской области. Его цель — создать новый стандарт школьных соревнований и крупнейшее школьное спортивное сообщество.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.