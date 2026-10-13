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Силы ПВО сбили 417 летевших на Московский регион БПЛА ВСУ за ночь

Спецоперация

В направлении Московского региона с 20:30 12 октября до 07:00 13 октября летели 417 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале

Подавляющее большинство воздушных целей расчеты ПВО нейтрализовали еще на дальних рубежах. 

Непосредственно на подлете к Москве боевые расчеты сбили 65 дронов ВСУ.

В 02:23 Собянин сообщил об уничтожении 10 БПЛА, летевших на Москву. В 03:42 он рассказал о ликвидации еще 13 беспилотников ВСУ. 

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