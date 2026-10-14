ПВО уничтожила четыре БПЛА, летевших к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили 4 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — сообщил он.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ночной атаке. В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 украинских дронов.

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