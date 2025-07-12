В ДТП под Петербургом погиб ученый, первым тестировавший вакцину «Спутник V»

Глава совета директоров петербургской медицинской исследовательской организации «Эскеллена» Константин Захаров погибд в ДТП с большегрузом в Ленинградской области. Ученый первым тестировал отечественную вакцину «Спутник V» от Covid-19, сообщает 47news.ru .

Авария произошла накануне днем на 16-м км трассы «Саперное-Мальниково-Кузнечное» в Приозерском районе. Водитель грузовика марки MAN из-за лопнувшего колеса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi Q7. Большегрузом управлял 32-летний гражданин Киргизии.

От полученных травм в результате дорожно-транспортного происшествия 45-летний ученый погиб на месте. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Петербургская медицинская исследовательская компания «Эскеллена» тестировала первую российскую вакцину от коронавриуса «Спутник V» перед выпуском.

Ранее скончался академик РАН, крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга, который много лет руководил Институтом мозга человека РАН, Святослав Медведев.