Умер академик РАН, исследователь мозга Святослав Медведев

В пятницу скончался академик РАН, крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга, который много лет руководил Институтом мозга человека РАН, Святослав Медведев, сообщает РИА Новости .

«Скончался наш друг и коллега, большой ученый — Святослав Всеволодович Медведев… Светлая память!» — сказала академик Российской академии образования Татьяна Черниговская.

Святослав Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Он был сыном нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой. Его мама работала над созданием системы по восстановлению памяти человека.

В 1991–2017 годах Медведев возглавлял Институт мозга человека РАН. Там ученый создал первую в стране лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), а также возглавил ее.

Кроме того, он руководил проектом исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В 2021 году Медведев встречался с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо. Он рассказал Далай-ламе, что ученые в РФ получили первые научные подтверждения феномена «тукдам» (посмертная медитация, в которой, как считают буддисты, могут находиться монахи).

Как ученый он интересовался здоровым и больным мозгом человека, измененными состояниями сознания, картированием мозга, навязчивыми состояниями, психофизиологией медитаций и многим другим.