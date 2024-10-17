В номере погибшего певца Пейна нашли разбитый телевизор

В номере отеля, где жил британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн, был найдент разбитый телевизор, пишет РИА Новости .

Газета Clarin получила доступ к снимкам из номера отеля, на которых видно разбитый экран телевизора и «рассыпанный порошок, похожий на кокаин».

Экс-участник группы One Direction Лиам Пейн был найден мертвым в столице Аргентины Буэнос-Айресе. По предварительной информации, он упал с третьего этажа отеля. Ему был 31 год. Не исключено, что Пейн находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Ранее сообщалось, что машина скорой прибыла на место уже спустя семь минут, но врачи смогли только подтвердить смерть музыканта, так как спасти его жизнь уже было невозможно.