Полицейский ранен из-за удара ВСУ в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ранении 29-летнего старшего сержанта полиции. Он пострадал при выполнении служебного долга во время вражеского обстрела.

Инцидент произошел в Глушковском районе. Полицейский получил осколочное ранение правой руки и слепое ранение правой ноги. Его доставляют в ближайшую клинику для оказания экстренной помощи, а затем перевезут в областную больницу.

«Желаю скорейшей поправки — наши медики сделают для этого все необходимое! Враг не оставляет попыток ранить наших людей! Вновь прошу каждого: будьте крайне бдительны!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее в Курской области прошла церемония прощания с пятилетним мальчиком, который закрыл свою маму во время атаки украинских беспилотников на городской пляж.