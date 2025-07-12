RMF24: в Польше диспетчер направил два поезда навстречу друг другу

В Польше диспетчер по ошибке направил два поезда навстречу друг другу на одном железнодорожном пути. Столкновения составов чудом удалось избежать, сообщает Газета.ru .

Как пишет местное издание RMF24, инцидент произошел вблизи ж/д станции Рациборовице недалеко от Кракова. Машинисты остановили поезде всего лишь в 1 км друг от друга. Движение поездов между Краковом и Варшавой было временно остановлено.

В ходе разбирательства выяснилось, что причиной произошедшего стала грубая ошибка диспетчера. По факту нештатной ситуации была создана железнодорожная комиссия, которая в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека пострадали при столкновении паркетника Nissan X-Trail с грузовым поездом в Москве. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.