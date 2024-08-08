В Крыму призвали жестче наказывать за фейки после новостей о «смерти» Поддубного

Вадим Первых: нужно ужесточить ответственность за вбросы о «смертях» военкоров

Председатель Крымского отделения Союза журналистов России (СЖР) Вадим Первых на фоне новостей о «смерти» военкора Евгения Поддубного под Курском заявил, что в стране следует ужесточить наказание тем, кто публикует вбросы и непроверенную информацию. Он убежден, что «хайп на этих темах неуместен», сообщает «Крым 24» .

«Авторы Telegram-каналов, СМИ и так далее должны понимать равноценную ответственность за информацию о военкорах, как и об участниках СВО», — сказал председатель СЖР в Крыму.

Первых рекомендовал журналистам и ресурсам в Telegram публиковать только официальную информацию. Также он призвал уважать родных и близких сотрудников СМИ.

Вадим Первых добавил, что есть этика публикации сведений о смерти человека, которой нужно придерживаться.

7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин заявил о гибели военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. После этого политик Олег Царев добавил, что военкора убило прямым попаданием FPV-дрона в Курской области. Следом военкор Александр Сладков подтвердил смерть коллеги, подчеркнув, что Поддубный погиб в строю как мужчина.

Однако вскоре зампред думского комитета по обороне Дмитрий Саблин опроверг гибель Поддубного. Позже телеканал «Звезда» также сообщил, что журналист жив, хотя и получил тяжелые ранения во время съемок репортажа в Курской области.

